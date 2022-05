Visita de Costa a Kiev "é importante para os dois países"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Hugo Delgado/EPA

A visita de António Costa à Ucrânia é vista por Marcelo como uma prova de que Portugal está empenhado em ajudar o país em todos os domínios: humanitário, económico, jurídico, diplomático e militar. E, por isso, faz sentido que o primeiro-ministro tenha oportunidade de ver a situação do país.

"É importante para os dois países, para Portugal e para os portugueses", defende Marcelo.

Sobre a polémica à volta do aumento do preço dos combustíveis e do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), o chefe de Estado prefere não se alongar em comentários e afirmou não ter "dados para saber exatamente o que se passou".

"Teria de se analisar se aquilo que era reduzido em termos de preço de combustíveis foi comido pela evolução do preço do petróleo nos mercados, mas isso é um problema que tem a ver com a política das empresas e gestão, não cabe ao Presidente da República considerar mais ou menos prudente ou oportuno haver um determinado tipo de posição numa altura em que as pessoas estão muito sensíveis. Se não houvesse essa redução, nem imagino quanto seria o preço", explicou Marcelo.

Já em relação à hipótese de se proibir o gás russo na União Europeia, o chefe de Estado considera que é uma sanção progressiva, não de aplicação global e radical.

"Prevê um eventual agravamento se a situação se agravar. Assim os países europeus não se dividem sobre isso e força o caminho para a paz, deixando em aberto aquilo que é a aplicação progressiva dessa sanção", afirmou o Presidente da República.

O apoio do Governo à Ucrânia é o que o Presidente esperava e considera que faz parte do esforço europeu para contribuir para a reconstrução do país logo que a guerra termine.

"É pensar já no dia seguinte, não pensar só no dia de hoje", acrescentou.