Preocupado com abastecimento de gás nigeriano a Portugal, Marcelo vê situação "parcialmente ultrapassada"

Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa

Por Clara Maria Oliveira com agências 19 Outubro, 2022 • 16:22

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite, esta quarta-feira, que está preocupado com o alerta da Nigéria à Galp sobre possíveis perturbações no fornecimento de gás a Portugal,

"Por um lado, é uma preocupação, na medida em que a Nigéria tem sido um cumpridor zeloso, e tenciona ser, e recuperar as entregas que entretanto se tinham atrasado, e a preocupação é se isso pode acontecer ou não, uma vez que tem um peso muito grande no fornecimento de gás a Portugal", afirmou o chefe de estado português.

Marcelo revela que a situação está "parcialmente ultrapassada" porque o Governo português "tem desenvolvido várias diligências". Algumas das ideias, de acordo com o Presidente da República, tiveram "uma reação muito positiva dos responsáveis", incluindo o presidente da Nigéria "no sentido de até ao fim do ano tudo fazer para ultrapassar aquilo que aconteceu quanto a alguns fornecimentos no passado recente".

"Portanto, eu diria que a preocupação, neste momento, já tem um começo de resposta que é positivo", concluiu.

A Nigeria LNG Limited alertou esta segunda-feira a Galp para "uma redução substancial na produção e fornecimento de gás natural liquefeito" devido às chuvas e inundações registadas na África Ocidental e Central, que pode meter em risco o abastecimento em Portugal.

De acordo com Galp, ainda "não foi disponibilizada qualquer informação que suporte a avaliação dos potenciais impactos do evento, que poderão, no entanto, resultar em perturbações adicionais de abastecimento" à petrolífera portuguesa.