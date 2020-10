Presidência portuguesa da UE "pode culminar numa cimeira" com África

© Carlos Costa/AFP

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, será "um motor fundamental" das relações com África, "podendo culminar numa cimeira".

Marcelo Rebelo de Sousa falava na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que está em Portugal em visita oficial.

Apoiantes e opositores na visita de Embaló a Portugal. Reportagem de Raquel de Melo. 00:00 00:00

"Portugal presidirá ao Conselho Europeu da União Europeia a partir do dia 01 de janeiro do ano que vem, e assim as relações entre Europa e África uma vez mais terão em Portugal um motor fundamental, podendo culminar numa cimeira entre os dois continentes, e particularmente envolvendo a União Europeia e a União Africana", declarou o chefe de Estado português.

Tendo ao seu lado Umaro Sissoco Embaló, o Presidente português referiu-se também à possibilidade de a Guiné-Bissau assumir a presidência da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

"Apreciámos a comunicação feita por vossa excelência quanto a uma possível presidência próxima da CEDEAO pela Guiné-Bissau, uma pretensão, uma candidatura que, naturalmente, acompanhamos com todo o interesse", disse Marcelo Rebelo de Sousa.