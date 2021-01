Presidenciais 2021. Depois de debate da rádio, candidatos voltam à estrada

Campanha eleitoral para as eleições presidenciais © Tiago Petinga/Lusa

A socialista Ana Gomes é, entre os sete candidatos presidenciais, quem tem a agenda mais preenchida: da parte da manhã, estará pela margem Sul do Tejo, em Almada, acompanhada pelo deputado do PS Ivan Gonçalves e por Paulo Pedroso.

Pelas 11h00, a candidata apoiada pelo PAN e pelo Livre visita a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto e, depois disso, encontra-se com trabalhadores da recolha de resíduos sólidos da Câmara Municipal de Almada.

Da parte da tarde, regressa a Lisboa para uma visita às Águas do Tejo Atlântico, em Alcântara, terminando o dia com duas sessões 'online': a primeira, marcada para as 18h00, sobre cultura e ensino, com a participação, entre outros nomes, do secretário de Estado e Adjunto da Educação, João Costa; a segunda, às 21h30, será uma conversa com jovens socialistas sobre o papel da Presidente da República, organizado pela Federação da Área Urbana de Lisboa da Juventude Socialista.

Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, visita de manhã o restaurante A Casa do Peixe, em Setúbal, e à noite realiza um comício virtual, emitido a partir da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, em Almada.

O candidato comunista João Ferreira vai estar por terras alentejanas durante todo o dia, que começa com um encontro com representantes de organizações sociais em Portalegre.

À tarde, visita o Laboratório HÉRCULES da Universidade de Évora e depois estará numa sessão pública em Serpa. O décimo dia de campanha do eurodeputado termina com uma visita a uma padaria em Serpa.

Vitorino Silva continua a campanha 'online' como tem feito desde que entrou em vigor o novo confinamento geral, na sexta-feira, com a participação num fórum sobre o Mar e a Pesca e uma conversa por videoconferência com habitantes dos Açores e da Madeira. À noite, dá uma entrevista à RTVON, um canal de televisão 'online' de Torres Vedras.

O candidato do Chega, André Ventura, que decidiu não participar no debate radiofónico com todos os candidatos na segunda-feira, continua pelo Norte, em Aveiro, onde realizará um comício pelas 15h30.

Tiago Mayan Gonçalves visita de manhã o Hospital Compaixão em Miranda do Corvo, retomando a campanha a distância da parte da tarde, com conversas por videoconferência com a Associação de Dinamização Baixa Pombalina e depois a Associação Empresarial Sintra.

O atual presidente da República e recandidato a Belém, Marcelo Rebelo de Sousa, com uma campanha mais discreta do que os restantes candidatos, tem apenas uma ação prevista: uma visita ao 'campus' de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de Covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral decorre até 22 de janeiro.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).