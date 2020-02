"Presidente convoca eleições e depois, como cidadão, decide se é candidato"

Marcelo Rebelo de Sousa © João Silva/Global Imagens

O Presidente da República assegura que só vai anunciar se é ou não recandidato ao cargo depois de convocar as eleições. Questionado sobre a candidatura de André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa recusou comentar e frisou que tem de se "manter distante".

O chefe de Estado explica que é um "princípio básico" o Presidente da República não comentar os candidatos a eleições, sejam eles individuais ou de partidos, e "não abre exceções", mesmo depois de André Ventura o ter definido como a "face do sistema".

"O Presidente da República tem de convocar as eleições, no caso das Presidenciais provavelmente em novembro, e uma coisa é certa: qualquer decisão que venha a tomar será sempre posterior", assegurou. "O PR não deve convocar as eleições já tendo dito se é ou não é candidato presidencial. Convoca as eleições como Presidente e depois, como cidadão, decide se se candidata ou não", acrescentou ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre se, desta forma, o anúncio de uma eventual recandidatura nunca poderia acontecer antes de novembro, Marcelo afirmou que "daqui até novembro muito poderá acontecer". "Está a acontecer tanta coisa desde as legislativas que o que vai acontecer ainda vai ser mais do que aconteceu", concluiu, à margem do programa Artistas no Palácio de Belém, que esta terça-feira Jorge Martins.