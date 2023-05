Presidente da ANMP condiciona apoio total ao Mais Habitação com alteração da proposta do arrendamento forçado

Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Munícipios © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

No dia em que o programa Mais Habitação é apresentado pelo Governo e discutido no Parlamento, a presidente da Associação Nacional de Municípios (ANMP) afirma que é favorável à proposta do executivo. Contudo, Luísa Salgueiro condiciona o seu apoio total à alteração de algumas medidas, entre elas a mais polémica.

"A parte respeitante aos arrendamentos coercivos, já que nos parece que neste caso devem respeitar devem revestir um caráter excecional e serem apenas utilizados a nível supletivo ou como última resposta", defende a autarca, em declarações à TSF.

"Devem ser aplicados apenas nas áreas identificadas com pressão urbanística e não devem suspender as taxas agravadas do IMI, uma vez que a questão tributária é uma autonomia das câmaras municipais", acrescenta. As outras duas medidas contestadas dizem respeito as áreas reabilitação urbana e restrições ao alojamento local.

"Esta suspensão imediata também não deve ocorrer em todo o território do município porque há zonas históricas em que há maior propensão para a instalação de fogos para alojamento local", assinala.

A autarca de Matosinhos garante que até agora o Governo "tem estado muito disponível" e "em diálogo permanente" com a ANMP. "Tem havido uma aproximação em algumas posições e espero que haja condições para corrigir estas propostas."