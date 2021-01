Presidente da Câmara de Leiria quer escolas fechadas

O presidente da Câmara de Leiria salientou que estes são indicadores muito significativos © Maria João Gala /Global Imagens

Por Lusa 20 Janeiro, 2021 • 21:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, defendeu esta quarta-feira o encerramento das escolas do concelho, onde 10,4% dos alunos estão em casa, na sequência da pandemia de Covid-19.

"Cada dia que passa é um dia de atraso na necessidade do seu encerramento", afirmou à agência Lusa Gonçalo Lopes, também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Segundo dados desta quarta-feira do município, 1456 alunos ficaram em casa de um total de 14 060. Das 668 turmas do concelho, 31 estão em casa.

O presidente da Câmara salientou que estes são indicadores "muito significativos de como a comunidade escolar nesta fase já tem muita gente em casa e que, por isso, é urgente tomar medidas relativamente ao encerramento das escolas".

"Cada dia que passa é um sinal de fraqueza e de insegurança que se transmite à população portuguesa, em especial aos pais que assistem, diariamente, a um crescimento de preocupação em relação à saúde dos filhos e que reparam que é necessário interromper esta escalada de números assustadora e fazer um recolhimento efetivo", adiantou o autarca socialista.

De acordo com o último boletim da Comissão Distrital de Proteção Civil, divulgado às 00h04 desta quarta-feira, o concelho de Leiria regista, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 4074 casos confirmados do novo coronavírus, mantendo-se 923 ativos.

No mesmo período, 3066 pessoas recuperaram da doença, havendo ainda 85 óbitos. O primeiro-ministro, António Costa, disse na terça-feira na Assembleia da República que não hesitará em fechar estabelecimentos de ensino se verificar que a variante inglesa do novo coronavírus, mais contagiosa, se tornou dominante.

A declaração surgiu menos de 24 horas depois de ter anunciado novas medidas de contenção da pandemia, sem, no entanto, alterar a decisão de manter as escolas abertas e com ensino presencial.

O Presidente da República afirmou que o Governo vai ponderar, entre esta quarta e quinta-feira, o eventual encerramento das escolas, podendo tomar uma decisão antes da sessão alargada com epidemiologistas marcada para terça-feira.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19