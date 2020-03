Presidente da Câmara de Matosinhos e vereador infetados com o novo coronavírus

© João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e o seu vereador da Educação estão infetados com o vírus da covid-19, revelou à Lusa fonte oficial do gabinete de comunicação da autarquia.

A mesma fonte acrescentou que a autarca socialista está "assintomática e em isolamento" e que o vereador da Educação e da Qualificação Ambiental, António Correia Pinto, está "internado e estável".

A responsável do gabinete de comunicação, Ana Caridade, disse não haver de casos de funcionários da câmara infetados com o novo coronavírus, admitindo que "um conjunto de pessoas" que mantiveram contacto com a autarca e o vereador "vão agora ficar em quarentena, seguindo as orientações das autoridades de saúde".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 271 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12 mil morreram.

Em Portugal, há 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas.

O número de mortos duplicou hoje em relação a sexta-feira e registaram-se mais 260 casos no mesmo período.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de quinta-feira e até às 23h59 de 02 de abril.

O Governo declarou na terça-feira o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.