Presidente da Guiné-Bissau inicia visita oficial com encontro com Marcelo Rebelo de Sousa

08 Outubro, 2020

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, inicia esta quinta-feira a sua visita oficial a Portugal com um encontro com o seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo ainda previsto reunir-se com o primeiro-ministro, António Costa.

Segundo o programa da visita, divulgado pela Presidência portuguesa, o chefe de Estado guineense reúne-se durante a manhã com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e depois participa num almoço no Palácio de Belém.

Durante o período da tarde, Umaro Sissoco Embaló é ainda recebido na Assembleia da República e depois terá um encontro com o primeiro-ministro, António Costa.

Na sexta-feira, Umaro Sissoco Embaló participa, com o secretário de Estado da Internacionalização e o presidente do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), numa mesa-redonda com empresários portugueses, no Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O chefe de Estado guineense visita também a sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), onde vai realizar-se uma sessão solene com todos os representantes dos Estados-membros da organização.

A visita de Umaro Sissoco Embaló a Portugal, a primeira a um país da Europa, ocorre depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ter realizado em setembro uma visita de trabalho à Guiné-Bissau.

Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros guineense, Suzi Barbosa, o primeiro-ministro, António Costa, deverá realizar uma visita à Guiné-Bissau antes do final do ano.