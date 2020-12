"Por razões humanitárias." Presidente da República concede cinco indultos

Marcelo Rebelo de Sousa © DR

Por Gonçalo Teles com Lusa 22 Dezembro, 2020 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concedeu, esta terça-feira, cinco indultos "por razões humanitárias" após proposta da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

No site da Presidência pode ler-se que o chefe de Estado "recebeu, no Palácio de Belém, a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, para proceder à concessão de indultos", uma reunião que culminou na concessão de "cinco indultos por razões humanitárias, com base na proposta da Ministra da Justiça".

O indulto é uma medida de graça ou liberalidade exercida pelo Chefe de Estado. A concessão destes cinco indultos ocorre num ano marcado pela pandemia de Covid-19, em que, por motivos excecionais de prevenção e para evitar a propagação da doença, foram libertados das prisões, por proposta do Governo, mais de 2000 reclusos após a primeira vaga da epidemia.