Presidente da República convoca reunião do Conselho de Estado para 5 de setembro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou uma reunião do Conselho de Estado para o dia 5 de setembro, terça-feira, avançou a SIC Notícias e confirmou a TSF. A última reunião aconteceu a 21 de julho.

Esse encontro teve como tema a "Análise sobre a situação económica, social e política em Portugal" e não foram divulgadas as conclusões do mesmo. Na reunião do órgão político de consulta presidencial participaram todos os conselheiros de Estado menos o histórico socialista Manuel Alegre. António Damásio, que reside nos Estados Unidos da América, juntou-se à reunião por videoconferência.

No fim de semana seguinte, ​o ​​​​​​primeiro-ministro, António Costa, recusou tecer comentários sobre a reunião em que lhe terão sido críticas, afirmando que se trata de um órgão de consulta do Presidente da República em que cada conselheiro expressara a sua opinião.

"Não faço [comentários]. O Conselho de Estado é um órgão de consulta do senhor Presidente da República e os diversos conselheiros do Estado pronunciam-se em reuniões que são à porta fechada. Cada um expressa a sua opinião e, com base nessas opiniões, o senhor Presidente da República reflete", disse António Costa.

A declaração do primeiro-ministro foi feita na Nova Zelândia antes do jogo da seleção nacional de futebol feminina com os Países Baixos, a contar para o Mundial.