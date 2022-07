Presidente da República e Santos Silva reúnem-se esta quarta-feira

© Miguel A. Lopes/LUSA (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, almoça esta quarta-feira com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no Palácio de Belém, anunciou a Presidência.

O encontro, que decorrerá pelas 13h00, no Palácio de Belém, acontece dois dias antes da audiência de André Ventura, marcada para sexta-feira sobre a condução dos trabalhos parlamentares pelo presidente do parlamento, acusando Augusto Santos Silva de "falta de isenção e independência", relativamente ao grupo parlamentar do Chega.

Este pedido surge um dia depois de os deputados do Chega terem abandonado o hemiciclo na passada quinta-feira em protesto contra a condução dos trabalhos pelo presidente da Assembleia da República após este ter comentado uma intervenção de Ventura sobre estrangeiros em Portugal. Vários deputados presentes na Assembleia da República também protestaram a intervenção do líder do Chega.

"A minha função mais básica é de assegurar o prestígio da Assembleia da República e sempre que o prestígio da Assembleia da República esteja em causa pode vossa excelência ter a certeza que eu intervirei", disse o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva na altura.

Após a saída, o partido defendeu que "a democracia tem de ter espaço para todos os estilos de fazer política", assumindo que abandonar o plenário em protesto contra o presidente do parlamento foi decidido "de forma pensada" apesar de ter "um custo".