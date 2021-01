Presidente da República já fez novo teste à Covid-19 e vai ouvir partidos por telefone

Quanto à renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa vai esta tarde consultar telefonicamente os partidos políticos © AFP

O Presidente da República já realizou um novo teste à Covid-19 e vai ouvir os partidos por telefone.

De acordo com a nota do site da Presidência, o" Presidente da República já realizou novo teste com o INEM, cujo resultado deverá ser conhecido dentro de algumas horas".

Quanto à renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa "vai esta tarde consultar telefonicamente os partidos políticos".

O resultado do teste realizado esta noite pelo Instituto Ricardo Jorge ao Presidente da República foi negativo, depois de, no dia anterior, Marcelo Rebelo de Sousa ter recebido um resultado positivo do teste à Covid-19.

O Presidente da República mantém-se em isolamento e aguarda agora o resultado do teste confirmativo.

