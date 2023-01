Presidente da República lamenta morte de militar em Santa Margarida

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as condolências à família do militar que morreu no domingo no campo militar de Santa Margarida. "O Presidente da República já falou com o Pai do militar do Exército ontem falecido nas instalações de Santa Margarida, a quem transmitiu sentidas condolências", lê-se numa nota da Presidência da República.

O porta-voz do Exército confirmou à TSF que o militar morreu "em circunstâncias por apurar". A CNN Portugal avançou ontem à noite que a morte foi provocada por um acidente com uma arma de fogo. O militar, terá entre 20 e 30 anos, e estava de serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, lamentou hoje a morte de um militar em Santa Margarida, no concelho de Constância, e garantiu que "todas as instituições foram chamadas", e que se aguardam os resultados da averiguação em curso.

"Fui informada pelo Chefe de Estado-maior do Exército deste incidente ontem [domingo] no Campo Militar de Santa Margarida. Quero naturalmente lamentar muitíssimo esta morte, expressar as minhas condolências à família. É de facto sempre muito triste que aconteça uma morte", afirmou Helena Carreiras em declarações aos canais de televisão, Jornadas da Defesa Nacional sobre o Espaço, no forte de São Julião, em Oeiras, distrito de Lisboa.