Presidente da República promulga novas medidas de combate à Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa durante o 8.º Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, no Palácio da Cidadela em Cascais, 23 de dezembro de 2021. RODRIGO ANTUNES/LUSA © LUSA

Por Gonçalo Teles 07 Janeiro, 2022 • 13:45

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira as novas medidas de combate à Covid-19.

"O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença Covid-19", lê-se numa nota divulgada pela Presidência no site oficial.

O Governo esteve esta quinta-feira reunido em Conselho de Ministros para aprovar um conjunto de novas medidas, entre elas a isenção de testagem ou isolamento para quem já recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Da reunião saiu também a confirmação de que as aulas recomeçam esta segunda-feira, dia 10 de janeiro.