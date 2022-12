Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2023

© António Pedro Santos/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta quinta-feira os diplomas do Orçamento do Estado para 2023 e as Grandes Opções para 2022-2026.

Numa nota publicada no site da Presidência, o chefe de Estado explica que dá luz verde ao orçamento "tendo presente as preocupações sobre a imprevisibilidade da economia internacional - muito ligada ainda à guerra -, os evidentes efeitos na vida de famílias e empresas, a necessidade de ir ajustando a execução do Orçamento a cenários muito diversos, a dificuldade de, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio orçamental, reduzir a dívida pública, impulsionar o investimento e o crescimento e combater a degradação das condições sociais".

Ouvidos os parceiros económicos e sociais, explica Marcelo, o Presidente da República decidiu pela promulgação dos diplomas.