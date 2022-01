Presidente da República recebe partidos terça e quarta-feira

© Tiago Petinga/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai receber os partidos eleitos para a Assembleia da República nos dois próximos dias.

A ronda de conversações começa às 15h00 com o Livre, seguido do PAN às 16h00. O dia fecha com o Bloco de Esquerda (17h00) e com o Partido Comunista Português (18h00)

Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa vai receber os quatro partidos mais votados nestas eleições legislativas: Iniciativa Liberal (15h00), Chega (16h00), PSD (17h00) e o PS (18h00), que obteve maioria absoluta e deverá formar Governo.

"O Presidente da República vai ouvir, amanhã [terça-feira] e depois [quarta-feira], os partidos políticos representados na Assembleia da República, na sequência das eleições legislativas de ontem [domingo]", lê-se na nota publicada no site da Presidência