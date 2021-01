Em isolamento, Presidente da República testou negativo à Covid-19

Marcelo Rebelo de Sousa © Tiago Petinga/Lusa (arquivo)

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou negativo à infeção pelo SARS-CoV-2, avançou a SIC Notícias e confirmou a TSF. O chefe de Estado fez dois testes - antigénio e PCR - e ambos deram resultado negativo.

Estes controlos foram realizados depois de, na manhã desta quarta-feira, ter vindo a público que um assessor do Presidente está infetado com Covid-19.

O assessor em causa desempenha funções em situação de proximidade com o Presidente da República e, ainda na segunda-feira, contactou com as várias delegações partidárias recebidas no Palácio de Belém, bem como com os jornalistas que seguiram as rondas de audiências a propósito do prolongamento do estado de emergência.

Debate com Ventura mantém-se

Antes da divulgação do resultado do teste a Marcelo Rebelo de Sousa, a estação de televisão SIC anunciou a manutenção do debate televisivo desta noite entre os candidatos presidenciais Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, mas adiantou que o modelo ainda não está definido.

