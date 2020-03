Presidente do CDS recusa "ter dado a mão ao PS" para solução Montijo

Francisco Rodrigues dos Santos recusa ser muleta do PS na matéria do aeroporto do Montijo © Carlos Barros/Lusa

Disponibilidade da obra, exequibilidade operacional e custos mais reduzidos. Três razões apontadas por Francisco Rodrigues dos Santos para defender a solução Montijo, em detrimento de Alverca. Para o líder do CDS, "não há confusão" possível. "Reunidas estas condições, só os tolos, perante as evidências, é que não estão disponíveis para alterar uma posição que foi tomada", asseverou o líder centrista, ao final da manhã, em Lisboa, lembrando que a posição defendida na moção que levou ao congresso do partido foi assumida "numa altura em que não estava recolhida a informação nem os elementos necessários para tomar uma decisão desta magnitude, desta relevância e com este impacto na nossa economia".

Até porque, garantiu o líder do CDS, durante uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas, o partido não alinha "em jogos políticos". "Se esperavam do CDS que fizesse trica partidária, estando no Governo que lançou esta medida, cujo ministro era do CDS, e agora dissesse que isto não é nada connosco...", afirmou, salientando que "os portugueses estão fartos destes joguinhos".

"A política para mim não é isto", sublinhou, em tom enérgico.

Reiterando que o CDS "tudo fará para viabilizar" o novo aeroporto no Montijo, Rodrigues dos Santos recusa ser muleta do PS nesta matéria.

"O CDS não deu a mão ao Partido Socialista. Isso é absolutamente falso. Quem deu a mão a uma decisão tomada pelo Governo do CDS foi o Partido Socialista", defendeu, acrescentando que é ao PS que cabe desatar o nó entretanto criado. "Isto não desonera o PS agora de ter que dialogar com as câmaras municipais porque esta é uma lei do Governo socialista, na altura era primeiro-ministro José Sócrates. Pedro Marques [ex-ministro das Infraestruturas] durante quatro anos nada fez para abordar o tema e desbloquear esta situação. E temos o ministro Pedro Nuno Santos que tem tido uma atitude belicista face à oposição, que nada ajuda à construção de compromissos", concluiu.