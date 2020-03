Presidente do CDS voluntaria-se para ajudar Forças Armadas no combate à Covid-19

Francisco Rodrigues dos Santos © Tony Dias/Global Imagens

Por Inês André Figueiredo 21 Março, 2020 • 14:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois do apelo das Forças Armadas, Francisco Rodrigues dos Santos alistou-se como voluntário para apoiar as ações de luta contra o novo coronavírus durante o estado de emergência decretado em Portugal.

Em comunicado, o presidente do CDS revelou que este "é o momento de o país se unir e de estarmos ao lado dos portugueses na primeira linha de resistência ao Covid-19", acrescentando que tem o "dever moral de servir a pátria quando esta chama pelos seus filhos".

Rodrigues dos Santos vai conciliar esta posição com as funções de líder do CDS e a decisão já foi comunicada à Comissão Executiva do partido.

ACOMPANHE TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS AQUI