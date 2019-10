Presidente do Iniciativa Liberal abandona presidência do partido

O líder do Partido Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto © António Pedro Santos/Lusa

Carlos Guimarães Pinto, o presidente do Iniciativa Liberal, abandonou a presidência do partido esta quarta-feira. Numa publicação no Facebook, o líder do partido disse que a sua missão no Iniciativa Liberal, depois de chegarem ao parlamento, estava cumprida.

"A menos de um ano de eleições muitos acharam impossível que um partido sem dinheiro (que teve que fazer um peditório entre os membros para colocar o primeiro cartaz), sem um rosto mediático, sem uma direção ideológica clara e com um micro-escândalo às costas, conseguisse eleger um deputado nas eleições mais concorridas de sempre. A verdade é que conseguimos e hoje a sua voz foi ouvida bem alto no parlamento. A minha missão no partido ficou hoje #cumprida e termina aqui", escreveu Carlos Guimarães Pinto no Facebook.

O líder do partido explicou que o crescimento do Iniciativa Liberal nas últimas eleições legislativas se deveu a uma reorganização operacional e acerto ideológico, que permitiram fazer do partido um instrumento de divulgação positiva do liberalismo. Mas sublinhou que, para isso, teve de sacrificar a vida pessoal.

"Percebo a desilusão que alguns possam ter em relação a este anúncio, mas não me podem pedir mais. Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive de abdicar de muito para fazer este caminho", pode ler-se na mensagem do presidente do Iniciativa Liberal.

Por fim, o líder do partido revelou que o Iniciativa Liberal vai agora começar uma nova fase, com um novo rosto e uma estratégia que terá de ser repensada face às novas circunstâncias.

"Se num ano, partindo quase do zero, conseguimos construir tudo isto, não há limite ao que pode ser atingido a partir de agora. Ficarei para sempre com o orgulho de ter tido um pequeno papel nesta história. Obrigado a todos os que confiaram em mim, que me deram esta oportunidade e a tornaram numa experiência de vida (mais uma) que nunca esquecerei", acrescentou Carlos Guimarães Pinto.