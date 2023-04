Presidente do parlamento açoriano sublinha importância de sensibilizar jovens para o 25 de Abril

© Paulo Alexandrino/Global Imagens

O presidente do parlamento dos Açores defendeu hoje a importância de sensibilizar os mais novos para o significado do 25 de Abril de 1974, alertando para "o desconhecimento e a indiferença" com que os jovens passam pela data.

"Preocupa-me o desconhecimento e a indiferença com que os mais novos passam por esta data", afirmou Luís Garcia, citado numa nota de imprensa divulgada pelo gabinete da presidência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Para o presidente do parlamento açoriano, que participou hoje na sessão solene comemorativa do 49.º aniversário do 25 de Abril de 1974, na Assembleia da República, em Lisboa, todos têm "a obrigação de ensinar e sensibilizar" os mais novos para "a importância deste dia".

"O 25 de Abril é sinónimo de Democracia, de Liberdade e, no nosso caso em particular, de Autonomia. Todas são filhas do 25 de Abril. Não foram dádivas, foram conquistas. E é preciso ter isso presente todos os dias", sobretudo "neste mundo atual e com os exemplos que nós temos todos os dias", sublinhou o presidente do parlamento dos Açores, citado na nota.

Luís Garcia vincou ainda que a democracia, a liberdade e a autonomia "são como plantas", que "todos os dias temos de alimentar, fortalecer e consolidar com atos concretos".