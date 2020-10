© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 09 Outubro, 2020 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, admitiu esta sexta-feira o projeto de revisão constitucional do Chega, apesar das dúvidas de constitucionalidade quanto a algumas das propostas.

O despacho de admissão, com quatro páginas, é assinado por Ferro Rodrigues e foi divulgado esta sexta-feira pelo gabinete do presidente do parlamento.