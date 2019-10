Presidente do Turismo Centro de Portugal quer ministério para o setor

© Maria João Gala / Global Imagens

O presidente do Turismo do Centro defende que o próximo Governo deve ter um ministério dedicado ao setor. Em entrevista ao programa Terra a Terra, na TSF, Pedro Machado explica que o impacto do setor na economia do país justifica a criação de uma tutela exclusiva.

"Se considerarmos o impacto direto, o impacto indireto e o impacto induzido, o turismo tem representa hoje 17,3% do Produto Interno Bruto (PIB)", começa por explicar.

Pedro Machado acrescenta que "o turismo representa, hoje, em Portugal, 20,4% do emprego e, se pensarmos no investimento, representa hoje 19,2%".

Para o presidente do Turismo do Centro estes "são fatores objetivos que sustentam a existência de um ministério". A criação de um Ministério do Turismo é, para Pedro Machado, "uma proposta consciente e razoável",