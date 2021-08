Presidente, Governo, task force e DGS. CDS quer que se fale a uma só voz sobre vacinação de jovens

Ana Rita Bessa © José Sena Goulão/Lusa

O CDS quer que a Direção-Geral da Saúde(DGS) publique a norma para a vacinação dos jovens e coloque um ponto final na polémica. Graça Freitas admitiu que as crianças podem ser vacinadas desde que seja dada indicação médica, mas os profissionais de saúde garantem não ter autonomia para decidir. É sobre isso que os centristas questionam a ministra da Saúde, pedindo também que a norma seja publicada o mais depressa possível.

A deputada Ana Rita Bessa critica os discursos paralelos do Executivo e da task force responsável pela administração das vacinas. "Este assunto já se arrasta há bem mais do que esta conturbação dos últimos dias. Há muito tempo que ouvimos, por exemplo, o primeiro-ministro dizer que está em preparação a norma que estabelece os critérios para a vacinação nessa faixa etária."

"Vários países já tomaram decisões. Em Portugal, na sexta-feira, foi feito um anúncio que gerou polémica e dúvidas, que implicou depois novos esclarecimentos, e parece-nos que tudo se resolveria se a norma, que é a orientação prática que depois permite efetuar a vacinação, fosse pública de uma vez", defende a centrista.

É por isso que Ana Rita Bessa exorta a "que se diga quais são as comorbilidades que levaram à vacinação prioritária destas crianças, quais são os médicos que podem dar a indicação: se são pediatras, se são os médicos de família...". E justifica: "Não é irrelevante, porque sabemos que há muitas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde primários, e isso pode causar desigualdade."

O Presidente da República também referiu que as autoridades de saúde não proibiram a vacinação contra a Covid-19 para crianças saudáveis. A DGS esclareceu depois que crianças saudáveis só serão vacinadas com aprovação do médico. Ana Rita Bessa diz-se perplexa com a troca de palavras e pede que se fale a uma só voz. "O CDS, confesso, vê isto com alguma perplexidade. Percebemos que haja uma grande vontade geral de conseguir vacinar o maior número de pessoas possível, incluindo as crianças, mas parece-nos que o que é preciso haver é uma só voz a fazer esses comunicados ao país, precisamente para não gerar confusões."

A deputada esperava que, em vez de a DGS fazer comunicados e conferências de imprensa, publicasse a norma.

Nas questões enviadas ao Ministério de Marta Temido, com a Direção-Geral da Saúde como alvo, o CDS manifesta ainda querer saber quando será publicada a norma sobre o isolamento profilático para pessoas completamente vacinadas.

