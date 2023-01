Presidente vai pedir ao Constitucional fiscalização preventiva da lei das ordens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © André Kosters/Lusa

O Presidente da República admite pedir ao Tribunal Constitucional (TC) a fiscalização preventiva da lei das ordens profissionais.

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa defende que "é bom que haja certeza e segurança dos portugueses".

O projeto de lei relativo às ordens profissionais, que altera questões como as condições de acesso a algumas profissões (advogado, contabilista ou médico), introduz estágios profissionais remunerados e cria uma entidade externa para fiscalizar os profissionais foi aprovado no Parlamento em dezembro do ano passado.

Notícia em atualização