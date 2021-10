Presidentes do PSD e do CDS-PP reúnem-se na sexta-feira em Aveiro

Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos © Diana Quintela /Global Imagens

Os líderes do PSD e do CDS-PP, Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, reúnem-se na sexta-feira em Aveiro, dois dias depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado, que irá conduzir à dissolução do parlamento.

Na nota, divulgada pelo PSD, refere-se que a reunião se destina a "discutir a atual situação política, na sequência do chumbo do Orçamento do Estado".

A reunião acontece quando ambos os partidos já desencadearam processos eleitorais internos, com as diretas no PSD marcadas para 04 de dezembro para escolher o presidente do partido, e no mesmo dia em que o Conselho Nacional do CDS-PP se vai reunir com caráter de urgência para decidir sobre a realização do 29.º Congresso do partido, agendado previamente para 27 e 28 de novembro.