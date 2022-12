Pressão de Marcelo sobre PRR? "Governo está empenhado na plena concretização"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, recusou comentar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência, mas voltou a sublinhar que o "Governo está empenhado na plena concretização".

"A frase que tenho a dizer é simples: o Governo está empenhado na plena concretização do PRR desde a primeira hora. Foi o primeiro a identificar os constrangimentos do momento que vivemos e a crise inflacionista, que podia afetar a concretização do PRR", afirmou Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa do Conselho de Ministros.

A questão surge depois de na quarta-feira o Presidente da República ter dito temer que, no final de 2023 ou em 2024, se conclua que havia "certas facetas da execução" do PRR que deveriam ter sido alvo de um debate mais aprofundado.

"Aquilo que eu mais temo, e que às vezes acontece e desta vez não poderá acontecer, por isso tenho vindo a 'pregar no deserto', é chegar-se à conclusão, algures no final de 2023, começo de 2024 ou um pouco mais tarde, na campanha eleitoral para as europeias, que afinal havia certas facetas do Plano de Recuperação e Resiliência [PRR] que, em termos quantitativos ou qualitativos, teriam merecido um debate e um aprofundamento muito maiores", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa, no encerramento da Convenção da Construção: Habitação e Infraestruturas, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa.