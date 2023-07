"Prevenção e monitorização." PSP, GNR e polícia municipal vão ajudar a proteger praias

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © António Pedro Santos/Lusa

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garantiu que este ano a Polícia Marítima vai ter uma maior ajuda da PSP, GNR e polícia municipal para proteger as praias.

"Este plano de segurança para as praias de Matosinhos e Carcavelos inscreve-se em três dimensões: reforçar a prevenção, reforçar a monitorização e a capacidade de intervenção. A Polícia Marítima pode contar com a PSP, GNR e polícia municipal para reforçar essas três dimensões, dando melhores condições de segurança real e percecionada àqueles que usam as praias para momentos de descanso e confraternização depois de dois anos de pandemia", explicou José Luís Carneiro depois de apresentar o plano de prevenção e segurança nas praias de Matosinhos.

Sobre o esfaqueamento que aconteceu no primeiro fim de semana de julho, numa esplanada próxima da praia de Matosinhos e que feriu um jovem, o ministro afirmou que veio comprovar "a importância e acerto" da decisão tomada.

"Foi uma atuação muito célere. Conseguiram garantir o exercício da autoridade democrática, levando à justiça aqueles que põe em risco a vida e segurança dos outros", defendeu o ministro da Administração Interna.

Questionado também sobre o aumento do consumo de droga no Porto e a falta de policiamento na cidade, José Luís Carneiro respondeu com os números da criminalidade em Portugal.

"No ano que passou colocámos na Área Metropolitana do Porto mais 180 polícias e desses 180 a comandante metropolitana Paula Peneda colocou 50 destinados ao patrulhamento de proximidade. Os níveis de operacionalidade têm vindo a aumentar em toda a área metropolitana. Temos tido mais ações de sensibilização. Em 2022 aumentámos, em muito os fluxos turísticos em relação em 2019 e este ano já temos mais 26% de fluxo turístico no Aeroporto de Lisboa e 15% no Aeroporto do Porto. Ainda há dias voltámos a estar entre os cinco países mais pacíficos da União Europeia e os sete mais pacíficos do mundo", acrescentou.