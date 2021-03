Primeira fase do plano de vacinação termina a 11 de abril

© Tiago Petinga/Lusa

A primeira fase do processo de vacinação estará concluída a 11 de abril, com o objetivo de "salvar vidas". As pessoas com mais de 80 anos e os doentes com pelo menos um patologia grave, a partir dos 50 anos, terão recebido pelo menos uma dose da vacina até meio de abril.

A informação foi adiantada pelo coordenador do plano de vacinação, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que está a ser ouvido na Assembleia da República, a requerimento do PSD.

Questionado pelo deputado do PSD Ricardo Batista Leite sobre a vacinação dos docentes e não-docentes quando ainda decorre a primeira fase do plano, Gouveia e Melo garantiu que "à exceção de algumas pessoas que não conseguimos contactar" a meio de abril as pessoas inseridas na primeira fase já terão recebido a vacina.

Para chegar "às bolhas" dos idosos excluídos, Gouveia e Melo garante que a task-force está a trabalhar com as autarquias e com a GNR para "evitar que idosos isolados nos escapem à vacinação".

O coordenador do plano de vacinação adianta ainda que 200 mil docentes e não-docentes estarão vacinados no fim de semana de 17 e 18 de abril, depois de resolvida a primeira fase do plano. A vacinação dos professores funciona como "teste à futura capacidade de vacinação em massa", onde se prevê que sejam vacinadas cem mil pessoas por dia.

"No final do Verão teremos certamente mais de 70 por cento da população vacinada com a primeira dose", garante Gouveia e Melo, caso a entrega de vacinas seja respeitada pelas farmacêuticas.

Para proceder à vacinação em massa serão aproveitados 20 por cento dos enfermeiros nos cuidados de saúde primários e acrescentar os restantes através da contratação de profissionais. Gouveia e Melo lembra que "nos centros rápidos, a vacinação é mais eficaz".

O processo de vacinação em Portugal sofreu atrasos sucessivos, face ao plano inicial, pelos atrasos na entrega dos fármacos. Além das vacinas da Pfizer, da Moderna e da AstraZeneca que já estão a ser administradas, Portugal deve receber na segunda metade de abril as primeiras vacinas da Johnson & Johnson de toma única de um lote de cerca de 1,25 milhões que está previsto chegar ao longo do segundo trimestre.

A task-force adiantou, na terça-feira, que durante a vacinação em massa serão os vacinados a agendar a marcação, através de uma plataforma digital. "Para além do processo de agendamento por mensagem SMS, chamadas telefónicas e cartas atualmente em uso, está previsto implementar-se um procedimento de autoagendamento, através de uma plataforma digital, onde as pessoas podem marcar diretamente a sua vacinação", referiu uma fonte da task-force em declarações à lusa.

De acordo com o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, os 150 Centros de Vacinação Covid-19 (CVC), que deverão estar em funcionamento no segundo trimestre de 2021.

Para concretizar o plano de vacinação em massa, a 'task force' prevê que sejam necessários 2500 enfermeiros, 400 médicos e 2300 auxiliares, num total de 5200 profissionais a distribuir pelos 150 centros espalhados pelo país.

Se neste primeiro trimestre Portugal recebeu menos de dois milhões de vacinas, a previsão para o segundo trimestre é de nove milhões de vacinas, das quais 1,8 milhões em abril e as restantes nos dois meses seguintes.

Em atualização