António Costa © Orlando Almeida/Global Imagens

Por TSF com Lusa 18 Maio, 2020 • 13:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro sublinhou esta segunda-feira, em entrevista à TSF, que a luta contra a Covid-19 continua a fazer parte do dia-a-dia do país e alertou mesmo que "a primeira vaga ainda está aí".

António Costa, que já admitiu que não terá problemas em dar um passo atrás no desconfinamento se for necessário, lembrou que a retoma das atividades "aumenta necessariamente o risco de contaminação", não constituindo obrigatoriamente uma segunda vaga da doença.

Sobre o desconfinamento iniciado há duas semanas, o primeiro-ministro lembra que uma das condições que tinha indicado para o colocar em prática era o de ter máscaras e gel desinfetante em abundância no mercado. "Felizmente já estão massificados."

Agora, indicou, "não podemos pôr em causa o que conseguimos com enorme dificuldade". Até porque o futuro no combate à doença ainda é longo. Para o ilustrar, o primeiro-ministro recorreu a uma comparação: "Não damos conta, mas somos ratinhos de laboratório nesta investigação que está a ser feita a nível mundial."

O chefe do Executivo aproveitou para relembrar que ainda não há vacina e que é preciso continuar a aprender com o exemplo dos outros, não deixando de ouvir as autoridades internacionais, que também estão a lidar com a Covid-19 pela primeira vez.

Há 500 ventiladores à espera em Pequim

O primeiro-ministro revelou esta segunda-feira que, desde sábado, estão na embaixada de Portugal em Pequim cerca de 500 ventiladores que foram pagos em março pelo Estado Português e que não foram entregues pelos fornecedores chineses.

"Desde sábado passado, a nossa embaixada em Pequim tem finalmente os famosos 500 ventiladores que tínhamos adquirido. Felizmente que até agora não foram necessários, mas a sua aquisição foi importante, porque temos de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde", declarou o primeiro-ministro.

Até agora, dos 508 ventiladores encomendados, apenas poucas dezenas chegaram a Portugal. Os restantes ventiladores deveriam já ter chegado no dia 15 de abril.