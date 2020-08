Primeiro-ministro regressa ao trabalho com controlo da pandemia na agenda

© Johanna Geron/EPA

O primeiro-ministro reuniu-se esta terça-feira com as ministras da Saúde e do Trabalho e com o ministro do Planeamento, apontando o "controlo da pandemia" como prioridade, no regresso a S. Bento depois de uns dias de férias.

Numa publicação na rede social "Twitter", António Costa disse estar de regresso ao trabalho "focado nas respostas aos enormes desafios" e adiantou que se reuniu com as ministras da Saúde, Marta Temido, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza.

"Três prioridades: controlar a pandemia, recuperar Portugal, construir o futuro", escreveu Costa, na legenda das fotografias das reuniões.

Esta semana, depois de uns dias de férias, o primeiro-ministro já preside à reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros, que deverá dar continuidade ao processo de desconfinamento, iniciado a 30 de abril.

Na anterior avaliação, em 30 de julho, foi decidido manter, até às 23h59 do dia 14 de agosto, a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que se manteve em contingência, situação que passou a vigorar nas 19 freguesias que tinham estado antes em estado de calamidade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.761 mortos associados à Covid-19 em 52.945 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).