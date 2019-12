Primos, populismo e um salário de amor. As frases do ano na política

Por Lusa 30 Dezembro, 2019 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

"Votem, não se demitam de um direito que é vosso dando mais poder a outros do que aquele que devem ter. (...) Debatam tudo, com liberdade, mas não criem feridas desnecessárias e complicadas de sarar."

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, na mensagem de Ano Novo, 01-01-2019

"Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar estas eleições internas, não tenha medo do confronto, não se justifique atrás de questões formais, o tempo é de confronto político."

Luís Montenegro, ex-líder parlamentar do PSD, desafiando Rui Rio a marcar eleições diretas, 11-01-2019

"Eu vou responder, naturalmente, não vou fazer de conta que nada está a acontecer, seria uma grande hipocrisia. Agora, eu fui corredor de 100 metros, mas quando tinha 20 anos de idade. Agora, é mais meio fundo e fundo, portanto, com calma e na devida altura."

Rui Rio, presidente do PSD, 11-01-2019

"Temos de continuar a ter a cautela suficiente para que o país não se exponha a uma corrente de ar e apanhe uma gripe que se transforme numa pneumonia."

António Costa, primeiro-ministro, 16-01-2019

"Você acha que por causa de um familiar eu, Jerónimo de Sousa, sou obrigado a conhecer a vida profissional dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, da minha família? Tem alguma coisa a ver o dito cujo com as calças? Não tinha conhecimento nem teria de ter."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, reagindo ao caso que envolve a câmara municipal de Loures e uma empresa do seu genro, Lusa, 18-01-2019

"Avizinham-se tempos sombrios, com o ressurgimento de ideologias que julgávamos definitivamente desacreditadas e atiradas para o lixo da História, e com o crescente apoio a políticos e movimentos antidemocráticos, portadores de mensagens xenófobas e racistas."

Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, 31-01-2019

"As pessoas que me conhecem sabem que eu considero que é virtualmente impossível a existência de uma maioria absoluta."

António Costa, SIC, 05-02-2019

"É das coisas que mais me preocupam, poder haver em qualquer momento uma crise e não haver alternativa. E, depois, as pessoas virarem-se para o Presidente: forme governos presidenciais, faça coisas que não deve, não pode fazer. E eu não o farei, porque ultrapassaria os limites dos poderes presidenciais."

Marcelo Rebelo de Sousa, TVI24, 07-02-2019

"[O roubo de material de guerra em] Tancos é grave, é responsabilidade dos militares, mas não atirem tudo para cima dos militares, quem dá os recursos tem de assumir essas culpas também."

Carlos Jerónimo, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, 13-02-2019

"Se este Governo e os partidos que o suportam já só pensam nas próximas eleições, então Portugal não pode ficar à espera."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, ao anunciar uma moção de censura ao Governo, 15-02-2019

"Senhor primeiro-ministro, deixe a direita perdida nos seus jogos e avance onde tem hesitado ou onde se atrasou. O Bloco não faltará."

Catarina Martins, coordenadora do BE, 20-02-2019

"Os mesmos ministros que levaram o país à pré-bancarrota, são os mesmos que hoje repetem o mesmo discurso de então, em 2009 e 2010. Os mesmos, é uma coisa notável."

Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, 22-02-2019

"Se não houver acordo e houver apenas a versão governativa em diploma, aquilo que o Presidente tem de ponderar é que um novo veto significa zero para os professores. O que é que é preferível, zero ou alguma recuperação de tempo de serviço em 2019?"

Marcelo Rebelo de Sousa, 28-02-2019

"Não vou calçar as pantufas, vou continuar como militante, como a pessoa que sou, a ajudar o meu partido. Continuarei a ser comunista."

Jerónimo de Sousa, Lusa, 02-03-2019

"Não tenho a certeza do que poderia acontecer se aparecesse uma candidata negra à Presidência da República."

Francisca van Dunnen, ministra da Justiça, Jornal de Notícias, 03-03-2019

"Não podemos aceitar que isto prossiga e é revoltante verificar como, 19 anos depois de termos introduzido na legislação que o crime da violência doméstica passou a ser público, e dezenas de anos depois de as magistraturas terem sido abertas a uma forte participação feminina, continuamos a ter o tratamento judiciário que temos do crime de violência doméstica."

António Costa, sobre acórdãos do juiz Neto Moura, 08-03-2019

"Nunca houve um Governo em Portugal onde quando [se] reúne o Conselho de Ministros parece a ceia de Natal: senta-se o marido [Eduardo Cabrita] e a mulher [Ana Paula Vitorino] e, agora, também já se senta o pai [José Vieira da Silva] e a filha [Mariana Vieira da Silva]."

Rui Rio, 09-03-2019

"[Não há democracia na Coreia do Norte?] É uma opinião. O que é a democracia? Primeiro tínhamos que discutir o que é a democracia."

Jerónimo de Sousa, 'Site' Polígrafo, 18-03-2019

"Tivemos o dobro do trabalho [nesta legislatura], porque tivemos que trabalhar, como é nossa obrigação, com aqueles que se nos opõem e tivemos que trabalhar, às vezes muito penosamente, com aqueles que nos dizem apoiar."

Carlos César, líder parlamentar do PS, 24-03-2019

"Acreditamos que sim, que tenha sido penoso ao PS ter feito medidas que não estavam no seu programa como descongelar pensões, aumentar o salário mínimo nacional, ter de fazer a integração de precários da administração pública no Estado ou mudar leis no combate à violência doméstica."

Catarina Martins, 25-03-2019

"De facto, não me recordo de ter conhecimento completo - já foi há muitos anos - entre relações familiares dentro do Governo, mas, por aquilo que li, não há comparação possível em relação ao Governo a que dei posse em 2015."

Cavaco Silva, ex-Presidente da República, 27-03-2019

"O professor Cavaco tem muitas qualidades. Seguramente, a melhor qualidade dele não é a memória."

António Costa, 28-03-2019

"Com 100 mil euros e uma pequena equipa deitava abaixo um governo em 15 dias."

José Tribolet, presidente do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico de Lisboa, Lusa, 02-04-2019

"Tem sido uma muralha simbólica contra o crescimento do populismo, pelo papel decisivo e essencial que tem assumido durante a sua Presidência da República."

Ferro Rodrigues, dirigindo-se a Marcelo Rebelo de Sousa na cerimónia do 25 de Abril, 25-04-2019

"[É preciso] mais ambição no Portugal pós-colonial, mais ambição na democracia, mais ambição na demografia, mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e mais ambição na antecipação do futuro do emprego e do trabalho. Mais ambição na luta por um mundo sustentável."

Marcelo Rebelo de Sousa, 25-04-2019

"O país não é gerível com esta irresponsabilidade e este oportunismo que foi revelada pela aliança entre os partidos de direita e os partidos mais extremistas à esquerda."

Carlos César, sobre a aprovação no parlamento de uma alteração ao decreto do Governo sobre o tempo de serviço congelado dos professores, 03-05-2019

"Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão."

António Costa, numa declaração ao país, 03-05-2019

"Classifico com uma só palavra aquilo que acabei de ouvir: foi um exercício de um ato de chantagem."

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, 03-05-2019

"Se alguém acha que este ano, por haver três atos eleitorais, vamos ceder ao facilitismo, à demagogia e ao eleitoralismo, pois podem tirar o cavalinho da chuva."

António Costa, 03-05-2019

"O apelo que eu faço ao PS é tão simples quanto sensato: mantenhamos o acordo, não temos de votar com a direita, mantenhamos o acordo."

Catarina Martins, 05-05-2019

"[António Costa] quis fabricar um caso político de vitimização para enganar os portugueses. Um número de ilusionismo eleitoral para atacar o PSD, tentando criar a falsa ideia de que estamos a aprovar medidas que empurrariam o país para uma orgia orçamental."

Rui Rio, 05-05-2019

"Eu não vou criar ilusões a dizer que vou devolver a integralidade do tempo [aos professores], porque eu sei que só não vou eu, como não vai ninguém. E não vai, não é este ano, nem no próximo, nem daqui a 10 anos, porque financeiramente não é possível fazer isso."

António Costa, TVI, 06-05-2019

"O que podemos dizer é que hoje estão de parabéns o PS e o Governo, porque ganharam esta batalha, mas podem escrever e ter a certeza que vão perder esta guerra (...). Como nós conseguimos ler ali na parede da sede do PS no [Largo do] Rato é que só é vencido quem desiste de lutar."

Mário Nogueira, sobre o chumbo parlamentar à recuperação do tempo integral de serviço congelado aos professores, 10-05-2019

"Aquilo em que conseguimos convergir tem sido suficiente para uma muito boa amizade, mas é insuficiente para termos um bom casamento. As pessoas costumam dizer que não vale a pena estragar uma boa amizade com um namoro malsucedido. Aqui, também é um caso assim."

António Costa, sobre a 'geringonça', SIC, 27-05-2019

"Há uma forte possibilidade de haver uma crise na direita portuguesa nos próximos anos. Isto, para ser muito realista."

Marcelo Rebelo de Sousa, 31-05-2019

"Primeiro ignoram-te, depois riem de ti, depois agridem-te, depois aceitam-te. Este é o caminho das pedras que o PAN tem feito."

André Silva, líder do PAN, Público, 01-06-2019

"Só se eu fosse hipócrita é que dizia que a culpa [do resultado do PSD nas eleições europeias] é toda minha, fica bem dizer, mas não é, é repartida e a minha também lá está."

Rui Rio, 06-06-2019

"A integração na Europa do euro não correu como queríamos, construímos autoestradas onde não passam carros, traçámos planos grandiosos que nunca se cumpriram, afundámo-nos em dívida e ficámos a um passo da bancarrota. Três vezes - três vezes já - tivemos de pedir auxílio externo em 45 anos de democracia. É demasiado."

João Miguel Tavares, presidente das Comemorações do Dia de Portugal em 2019, 10-06-2019

"É por sermos muito mais do que fragilidades e erros que tivemos e temos uma História de quase 900 anos, que tivemos e temos uma das comunidades mais inclusivas e coesas apesar das suas desigualdades."

Marcelo Rebelo de Sousa, 10-06-2019

"O problema não é haver tantos cabo-verdianos com 40 ou 50 anos de idade a limpar casas ou a construir estradas e edifícios em Portugal. (...) O verdadeiro problema surge quando os seus filhos de 20 anos, que já foram criados em Portugal, continuam a limpar casas e a construir estradas e edifícios."

João Miguel Tavares, ao defender em Cabo Verde que Portugal deve reparações à sua população afrodescendente, 11-06-12019

"Não temos complexos quanto ao nosso passado - todo ele, o melhor ou o pior."

Marcelo Rebelo de Sousa, 11-06-2019

"É sabido que o PS sempre foi a favor da regionalização. Mas depois há que fazer uma avaliação sobre a oportunidade política da introdução do tema, sabendo-se que o atual Presidente da República foi o campeão do combate à regionalização."

António Costa, Expresso, 15-06-2019

"Porque é que se estão a virar contra o presidente do partido [Rui Rio]? Por aquilo que tenho lido, é por causa de lugarzinhos, não é? (...) Estão a virar-se contra o presidente do partido por causa de tachinhos!"

Luís Filipe Menezes, antigo presidente do PSD, TSF, 26-07-2019

"Os políticos têm de fazer política às claras. O povo está farto da escuridão na política e é por isso que estamos aqui, porque a luz do sol é boa para todos."

Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, cabeça de lista do R.I.R. - Reagir Incluir e Reciclar, 27-07-2019

"Sou muito melhor em ganhar eleições do que sondagens."

Rui Rio, 28-07-2019

"A gerigonça é um termo datado. Foi cunhado como insulto, acabou por ser acarinhado pelo país, o que mostra bem o sentimento que houve da melhoria das políticas que nós conseguimos com a solução governativa que foi alcançada em 2015 e, por isso, acaba por ser algo que agora carregamos com orgulho e não com preconceito."

Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE, 01-08-2019

"O natural é o PS não apresentar candidato. O eleitorado do PS apoia Marcelo [Rebelo de Sousa] maciçamente."

Ferro Rodrigues, Expresso, 04-08-2019

"Não quero ser injusto, mas [PCP e BE] são partidos de natureza muito diferente. O PCP tem uma maturidade institucional muito grande. Já fez parte dos governos provisórios, já governou grandes câmaras, tem uma forte presença no mundo autárquico e sindical, não vive na angústia de ter de ser notícia todos os dias ao meio-dia."

António Costa, Expresso, 24-08-2019

"O que eu pessoalmente não acho bonito --- e isso eu não faço --- é, por exemplo, o que está a fazer o Partido Socialista, que andou com o Bloco de Esquerda de braço dado durante quatro anos (...) e agora que precisa está com medo de que os votos da esquerda fujam para o BE."

Rui Rio, 24-08-2019

"Como é sabido, essa [acordo com o PS] foi uma exigência do então Presidente da República [Cavaco Silva], que insistia: 'Então, o papel? Onde está o papel? O que diz o papel? Preciso do papel!'. Por nós, não tinha sido necessário. Foi resultado dessa necessidade angustiante do então Presidente. Não é repetível."

Jerónimo de Sousa, Expresso, 31-08-2019

"Começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas."

José Sócrates, ex-primeiro-ministro, Expresso, 31-08-2019

"[O PAN] vai contribuir para o PS não ter maioria absoluta."

André Silva, Lusa, 31-08-2019

"Sem meios é muito difícil garantir a sustentabilidade e não há uma democracia forte se não houver uma comunicação social forte, dinâmica e a longo prazo e não se consegue isso a pensar na sobrevivência."

Marcelo Rebelo de Sousa, 01-09-2019

"Essa é uma questão que eu não me coloco, eu acho que nós vamos ter um bom resultado [nas legislativas de 06 de outubro]."

Assunção Cristas, sobre a hipótese de deixar de ser líder do CDS-PP, Lusa, 03-09-2019

"O muro que derrubei há quatro anos, a porta de diálogo [à esquerda] que abri há quatro anos não vou fechá-la agora."

António Costa, RTP, 06-09-2019

"Não tenho particular entusiasmo em ser deputado."

Rui Rio, Lusa, 08-09-2019

"Os nossos militares lá fora são considerados dos melhores, chamam-lhes Ronaldos."

João Gomes Cravinho, ministro da Defesa, Diário de Notícias, 14-09-2019

"Você pode gostar de comer vegetais, eu também gosto, mas a maioria dos portugueses que estiver a ouvir isto diz assim: 'está bem, mas um bom bife também calha bem'."

Jerónimo de Sousa, Entrevista ao 'site' do PCP, 16-09-2019

"Quem quer pontes, não as queima. (...) Não sei se o PS está arrependido destes quatro anos, nós no Bloco de Esquerda não estamos."

Catarina Martins, 20-09-2019

"Nem através do Governo, nem através de ninguém no parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da minha equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros, não tive [informação sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos]. (...) É bom que fique claro que o Presidente não é criminoso."

Marcelo Rebelo de Sousa

"A conduta de Azeredo Lopes é extremamente grave, uma vez que o mesmo violou a fidelidade reclamada pela sua qualidade de Ministro da Defesa Nacional."

Despacho do Ministério Público do inquérito de Tancos, 26-09-2019

"Reitero que nunca fui informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, pelo que gostaria que ficasse claro que o então Ministro da Defesa não cometeu qualquer crime nem mentiu, tal como não o fez o cidadão José Alberto Azeredo Lopes."

Comunicado de Azeredo Lopes, 26-09-2019

"Eu acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro, ainda assim eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não."

Rui Rio, 26-09-2019

"A mim, o doutor Rui Rio não me atingiu, mas, infelizmente, atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e, sobretudo, temo que tenha desiludido muitos dos que entendiam o doutor Rui Rio como uma pessoa de princípios e que não muda de dois em dois dias."

António Costa, 26-09-2019

"Temos de rever isso e temos de começar a perceber para que é que serve, afinal, a Comissão Permanente durante a campanha eleitoral. O parlamento vai ficar cego, surdo e mudo."

Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, sobre a recusa do pedido do partido para uma discussão sobre o caso de Tancos antes das legislativas, 02-10-2019

"Pedirei a convocação do Conselho Nacional com vista à realização de um congresso nacional extraordinário (...). Tomei a decisão de não me recandidatar. Tenho a certeza de que o CDS encontrará forma de construir o seu futuro."

Assunção Cristas, depois de serem conhecidas as primeiras sondagens na noite eleitoral, 06-10-2019

"Não atingimos o objetivo, mas não é a grande derrota que muitos previam, essa grande derrota não existiu."

Rui Rio, 06-10-2019

"Chegámos aqui pelas ideias. Ideias que irão fazer oposição ao socialismo."

Carlos Guimarães Pinto, presidente do Iniciativa Liberal, depois de o partido eleger um deputado, 06-10-2019

"Seremos no parlamento a esquerda antifascista, antirracista, a esquerda feminista radical porque o radicalismo feminista também é o alicerce das democracias."

Joacine Katar Moreira, deputada eleita pelo Livre, 06-10-2019

"Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte. Vamos procurar junto dos nossos parceiros parlamentares renovar a solução política que os portugueses disseram que querem continuada."

António Costa, 06-10-2019

"A tarefa mais importante e urgente que o PSD tem agora à sua frente é a de reconstruir a unidade do partido e de mobilizar os seus militantes."

Cavaco Silva, 08-10-2019

"Cada um de nós tem de assumir as suas responsabilidades, eu vou assumir as minhas. Eu serei candidato nas próximas eleições diretas por uma questão de coerência e convicção e gostava muito que o doutor Rui Rio também pudesse ser candidato."

Luís Montenegro, SIC, 09-10-2019

"Ao decidir pôr um ponto final à existência do modelo de acordo político que ficou conhecido como 'geringonça', o Partido Socialista recusa um modelo que deu provas de resistência face a turbulências políticas, que impediu recuos e assegurou um percurso estável de recuperação do país e de respeito pelos direitos e rendimentos."

Catarina Martins, 11-10-2019

"A estabilidade é uma coisa que se constrói todos os dias. (...) Não há dois governos iguais, nunca."

Marcelo Rebelo de Sousa, 12-10-2019

"Não é tempo para taticismos, não podemos esperar mais quatro anos. (...) O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD."

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, Facebook, 18-10-2019

"O que está em jogo é demasiado importante para que a minha decisão possa ser outra. Estou, pois, disponível para disputar as próximas eleições internas, liderar a oposição ao Governo do Partido Socialista e conduzir o PSD nas próximas eleições autárquicas."

Rui Rio, 21-10-2019

"Importa e importa muito haver mais e mais sustentável crescimento económico. Este que temos não chega. Os infortúnios (...) virão mais cedo do que esperado."

Marcelo Rebelo de Sousa, 22-10-2019

"É um bocadinho desagradável termos de estar permanentemente a pedir a um outro deputado de um outro partido que não é o nosso para, passe a expressão, se chegar para lá - não é nenhum trocadilho - até porque o deputado pode cansar-se e dizer 'olhe, basta, chega'."

Telmo Correia, deputado do CDS-PP, sobre a questão do lugar do deputado do Chega no hemiciclo, 22-10-2019

"Sabe que muitos dos nossos concidadãos pensam que a este Governo se não aplica a situação da parábola das bodas de Caná, na qual o segundo vinho era melhor do que o primeiro. E não obstante a História regista exemplos de tal feito."

Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso após a posse do novo Governo, 26-10-2019

"Portanto, vamos ter quatro anos para poder abrir a garrafa, ver pelo cheiro da rolha se o vinho está em bom estado e deixar o vinho abrir para o podermos devidamente cheirar antes de fazer a prova. É um longo período de prova do vinho. Daqui a quatro anos os portugueses dirão se o segundo vinho foi ou não melhor do que o primeiro."

António Costa, reagindo com humor à parábola do vinho do Presidente da República na posse do Governo, 27-10-2019

"Sabemos bem que quanto mais avançamos, mais exigente se torna a caminhada. O nível de ambição é agora superior. E, por isso, o desafio é ainda maior."

António Costa, ao abrir o debate do programa do Governo, 30-10-2019

"Pode fazer o Governo que quer, agora fica com um recorde nacional que nunca gostaria de ter tido - o maior e mais caro Governo da história toda de Portugal."

Rui Rio, 30-10-2019

"A proposta de programa do Governo é marcada também por alguns vazios importantes. E tão importante como os sinais positivos que o Governo quis dar aos partidos de esquerda, é o que estes vazios sinalizam. E abordo-os pela mesma ordem: trabalho, saúde, ambiente e energia."

Catarina Martins, 30-10-2019

"[O Programa do Governo foi] elaborado para não se comprometer em concreto com as opções políticas que nas diversas áreas se impõem [e indicia] soluções de sentido negativo ou mesmo retrocesso na Administração Pública, transportes, ambiente, deficiência, forças de segurança e Forças Armadas, poder local, a par das omissões em matérias relevantes."

Jerónimo de Sousa, 30-10-2019

"O PS não aprende porque não quer aprender. Sabe que mantendo um país amorfo e resignado, tem sempre um grupo de pobres, de desesperados, de dependentes do Estado que lhe irão dar o voto. A pobreza de muitos é aquilo que segura o PS no poder."

João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, 30-10-2019

"A direita disse que o diabo ia chegar (...) e chegou mesmo. E o diabo hoje é esta grande maioria de esquerda que quer tornar Portugal numa espécie de Venezuela."

André Ventura, deputado do Chega, 30-10-2019

"Irei manter, naturalmente, todas as minhas funções, participar na Assembleia da República, da maneira que eu necessito. Independentemente de gaguejar ou não, a mensagem irá ser uma mensagem compreendida."

Joacine Katar Moreira, Lusa, 05-11-2019

"Sois de uma geração que não estava habituada a retrocessos eleitorais. Aprendam, camaradas, na nossa vida o sentido desta expressão - as vitórias não nos descansam e as derrotas não nos desanimam."

Jerónimo de Sousa, nos 40 anos da Juventude Comunista Portuguesa, 09-11-2019

"Não se pode falar de salário mínimo nacional sem se falar de amor. [600 euros é] um ordenado mínimo de absoluto desamor."

Joacine Katar Moreira, 13-11-2019

"A atualização do salário nada tem a ver com amor. Tem a ver com uma questão de justiça e uma medida de política económica, não é amor."

António Costa, 13-11-2019

"A ideia é tudo fazer para que quem quiser possa ter condições para sair da situação de sem-abrigo. É esse o compromisso social traduzido num empenhamento social ao longo dos próximos quatro anos."

Marcelo Rebelo de Sousa, 18-11-2019

"Assumo total responsabilidade pelo voto e devo dizer que, apesar de a abstenção não constituir um voto a favor ou um voto contra, ela não representou aquilo que tem sido desde sempre a minha posição pública sobre esta temática [Palestina]. Votei contra a direção de mim mesma."

Joacine Katar Moreira, Lusa, 23-11-2019

"Quero deixar uma mensagem a todos aqueles que votaram no Livre, seguem a política portuguesa, a todos os nossos concidadãos: é a de que sei que muitos estão perplexos e quero que tenham consciência de que nós também estamos."

Rui Tavares, fundador do Livre, 24-11-2019

"Fui eu que ganhei as eleições, sozinha, e a direção [do Livre] quer ensinar-me a ser política."

Joacine Katar Moreira, Observador, 24-11-2019

"A Assembleia do Livre reconhece que todos os nossos membros, apoiantes e eleitores olham para as declarações dos últimos dias com perplexidade. Assumimos as dificuldades de comunicação e queremos garantir que estamos a trabalhar em conjunto para as resolver."

Comunicado do Livre, 24-11-2019

"Sabendo-se, como se sabe, que o Presidente da República é um dos maiores adversários dessa ideia [regionalização], acho que não seria muito saudável para o país entrarmos agora num grande conflito institucional com o Presidente da República."

António Costa, 24-11-2019

"Um referendo para o povo português chumbar novamente a regionalização significa matar a regionalização definitivamente."

Marcelo Rebelo de Sousa, 30-11-2019

"Eles os dois [Montenegro e Pinto Luz] são conhecidos como sendo da maçonaria. Na maçonaria há pessoas por quem tenho todo o respeito, mas não consigo compreender como no pós-25 de Abril há necessidade de haver obediência secretas que não são devidamente escrutinadas."

Rui Rio, RTP, 04-12-2019

"Fui membro da maçonaria e isso nunca me condicionou. Saí há 10 anos com a mesma liberdade com que entrei."

Miguel Pinto Luz, RTP, 04-12-2019

"Não sou da maçonaria, não pertenço à maçonaria."

Luís Montenegro, RTP, 04-12-2019