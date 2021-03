Prioridade na vacinação para professores e funcionários de escolas sob estudo

A ministra da Saúde, Marta Temido © Lusa

Por Guilherme de Sousa 02 Março, 2021 • 20:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu esta terça-feira que o Governo está a ponderar a inclusão dos professores e funcionários das escolas no grupo de prioritários da primeira fase de vacinação.

"É uma hipótese que está a ser analisada e está a ser analisada não só em Portugal, como noutros países. Quando olhamos à nossa volta e vemos aquilo que são os processos de desconfinamento, vemos a presença muita intensa de duas realidades: as medidas de proteção, mas sobretudo, a vacinação e a testagem. E, quando falamos de serviços essenciais, e as escolas são de alguma forma na nossa abordagem social, um serviço essencial, poderá fazer sentido que os adultos que trabalham nesses locais, tenham uma vacinação diferenciada como já o fizemos com outros [grupos], disse Marta Temido, em entrevista à SIC.

Em entrevista à SIC, Marta Temido admite que a prioridade dos professores e não-docentes está a ser analisada. 00:00 00:00

O Governo considera que, tal como as escolas foram o espaço com maior proteção, vão agora ser "a principal preocupação" no momento que possa ser feita uma reabertura.

"Até aos 18 anos, há níveis de risco diferentes", pelo que "é natural que se comece pelos primeiros anos" quando for possível o desconfinamento

"Não é navegação à vista, é navegação clara", assegura Marta Temido, que defende uma atuação "passo a passo" do Governo."Não são só os ministros que decidem, é também a população toda."