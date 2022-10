Auditoria sobre compra de aviões da TAP seguiu para o Ministério Público

Por Judith Menezes e Sousa 19 Outubro, 2022 • 10:24 Partilhar este artigo Facebook

O ministro Pedro Nuno Santos revelou que depois de suspeitas da administração de que a TAP estaria a pagar verbas a mais pela compra de aviões novos foi feita uma auditoria que seguiu, entretanto, para o Ministério Público.

"A administração a determinada altura suspeitou que nós estaríamos a pagar pelos aviões que foram encomendados pelo anterior acionista mais do que os nossos concorrentes pagavam. E a administração da TAP pediu, no seguimento dessa suspeita de que estaríamos a gastar mais pelos mesmos aviões que os nossos concorrentes, pediu uma auditoria," explicou o ministro revelando que a auditoria "foi entregue ao governo e nós, perante as dúvidas e sobre as conclusões daquela auditoria, encaminhamos aquela auditoria para o Ministério Público."

O negócio em causa estará relacionado com a renovação da frota feita pelo anterior acionista David Neeleman.

Na audição, o ministro das Infraestruturas atacou o PSD por não revelar o que teria feito em relação à TAP.

"O objetivo nunca foi ter uma TAP pública a 100% nunca,", repetiu Pedro Nuno Santos que acusou o PSD liderado por Luís Montenengro de "não fazer bem o trabalho, ou então sabem bem o que foi sendo dito mas conscientemente estão a querer enganar e a furtar-se e continuam a furtar-se a dizer o que é que teriam feito."

Pedro Nuno Santos rejeita que tenha havido "desnorte ou cambalhota," na afirmação de que a TAP deverá ser privatizada durante o próximo ano.

O ministro explicou que não pode dar detalhes como a percentagem a alienar, porque o processo ainda não arrancou: "Não tenho nada vos dizer sobre um processo que não se iniciou," garantiu.