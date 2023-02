Privatização da TAP: PS admite chamar ao Parlamento ministros de Passos Coelho

© Mário Cruz/Lusa

Com dúvidas quanto à privatização da TAP, em 2015, no curto Governo de Passos Coelho, o PS está a ponderar chamar ao Parlamento os responsáveis pela pasta: Miguel Morais Leitão era ministro da Economia, e o atual vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, era secretário de Estado das Infraestruturas e Transportes.

O jornal Eco deu conta que Neeleman e Pedrosa pagaram a compra da companhia aérea com dinheiro cedido pela Airbus a troco da compra de aviões, pago depois pela própria TAP. O Ministério Público já abriu um inquérito depois de uma análise legal pedida pela TAP, que remonta a agosto do ano passado.

Em declarações aos jornalistas, depois da reunião da bancada socialistas, o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias explicou que, numa primeira fase, a ideia é ouvir os governantes que detinham a tutela da TAP quando a empresa foi vendida a Neeleman e Pedrosa.

"Estamos a ponderar fortemente a possibilidade de chamar ao Parlamento os responsáveis políticos que fizeram essa privatização em 2015", disse.

Brilhante Dias lembrou que o segundo Governo de Passos Coelho esteve em funções "menos de um mês" o que não impediu a venda de 61 por cento da companhia aérea.

"Precisamos de perceber o quadro de operação da compra de aviões pela TAP, como também a responsabilidade política de um Governo que esteve em funções menos de um mês e que terá privatizado a TAP 12 dias depois de ter tomado posse", insistiu.