Programa de Estabilização terá linhas dedicadas às micro, pequenas e médias empresas

O primeiro-ministro, António Costa, adiantou que o Programa de Estabilização Económica e Social que o Conselho de Ministros deverá aprovar na quinta-feira terá linhas de apoio às micro, pequenas e médias empresas.

Esta garantia foi deixada pelo chefe de Governo no debate quinzenal desta quarta-feira, em resposta ao líder do grupo parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia.

"O programa de estabilização que amanhã o Governo aprovará terá linhas dedicadas especificamente às micro, pequenas e médias empresas", afirmou.

Na sua intervenção, o deputado do CDS observou que "as linhas de crédito ADAPTAR esgotaram, esgotaram em pouco tempo", e quis saber se o Governo "vai reforçar ou não" o que considerou serem "as únicas linhas a fundo perdido".

Quanto às "linhas de crédito em geral, parece que teriam de ser, no mínimo, duplicadas", considerou, querendo saber também se serão reforçadas.

"São questões do dia, de agora, tal como estado pagar aqueles que são os credores e divulgar quem são esses credores", defendeu Telmo Correia.

Na resposta, o primeiro-ministro corrigiu que "as linhas ADAPTAR não foram as únicas a fundo perdido, há várias outras a fundo perdido, uma delas já foi aqui falada muitas vezes, chama-se lay-off, porque no lay-off os 70% dos 66% do vencimento é pago pelo Estado a fundo perdido às empresas".