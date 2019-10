Por Judith Menezes e Sousa 24 Outubro, 2019 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

António Costa tem pressa mas quer ficar quatro anos no Governo, independentemente do resultado das autárquicas de 2021. O Programa do novo Governo vai ser enviado por via eletrónica para o Parlamento, já no próximo sábado, dia 26 de outubro.

"O Governo toma posse no sábado de manhã, reuniremos de imediato o Conselho de Ministros, e no próprio sábado apresentaremos na Assembleia da República o programa para que possa ser discutido. Acertei já com o Dr. Ferro Rodrigues - no pressuposto que na sexta-feira será eleito presidente da Assembleia da República - que há condições para que, a partir de sábado, o programa do Governo seja acessível aos deputados", disse António Costa aos jornalistas, no final da reunião.

Durante a reunião, de acordo com fontes socialistas contatadas pela TSF, o líder do PS garantiu que o Governo "não é para durar dois anos" e repetiu a ideia ontem deixada no programa Almoços Grátis da TSF, pelo presidente socialista Carlos César . Ou seja, o Governo "não está dependente" do resultado das próximas eleições, como as autárquicas de 2021.

O secretário-geral do PS garantiu que o "Governo é para quatro anos". "Comigo não há pântanos", avisou António Costa, numa referência ao segundo executivo de António Guterres, que se demitiu depois do desaire nas autárquicas de 2001, invocando um "pântano político".

Aos jornalistas, António Costa disse que explicou aos deputados que "vai ser uma legislatura muito exigente, mas também muito estimulante - e é fundamental contar com o apoio do Grupo Parlamentar do PS para que a ação governativa possa ser bem sucedida, cumprindo os compromissos que assumimos e o nosso caderno de encargos para a governação".

Governo pronto para debater programa

A decisão da data para o debate do programa do XXII Governo Constitucional cabe ao Parlamento, mas António Costa mostrou disponibilidade para que a discussão possa acontecer já na próxima semana. De acordo com as regras, o debate pode durar até três dias.

António Costa confirmou que o PS indicou os nomes de Ferro Rodrigues e Edite Estrela para a presidência e vice-presidência da Assembleia da República e que Ana Catarina Mendes deverá ser a líder da bancada socialista, substituindo Carlos César que saiu por vontade própria.

No próximo sábado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa confere posse ao segundo executivo liderado por António Costa. Foi agendada para sábado a primeira reunião do novo Conselho de Ministros e o programa de Governo será imediatamente enviado por via eletrónica para a Assembleia da República.

Contatos com a esquerda prosseguem longe do "público"

Perante os jornalistas, António Costa admitiu que, ao longo dos últimos dias, tem havido contactos políticos com o Bloco de Esquerda, PCP, PEV, PAN e Livre embora o PS não tenha "por hábito falar em público daquilo que se desenvolve no relacionamento entre os partidos". Costa disse que tem sido "mantido com cada um deles o nível de relacionamento e de contactos que cada um tem considerado ajustado".

Questionado sobre o facto de PSD Rui Rio ter anunciado a intenção de liderar a bancada até às eleições internas, António Costa disse desejar ao líder do PSD o que deseja a todos os 230 deputados: "um excelente mandato parlamentar" e uma legislatura que permite conciliar a melhoria das condições de vida dos portugueses mas mantendo as "contas certas".