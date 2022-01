Programa do PSD? Costa fala em "muitos números, mas pouca preocupação com o país"

© EPA

António Costa ainda só leu metade do programa do PSD, mas já conseguiu retirar duas conclusões: poucas propostas para as pessoas e pouca preocupação com o país. O atual primeiro-ministro acrescenta que "são muitos números".

No final do debate com Inês Sousa Real, o líder socialista foi questionado pela CNN Portugal sobre o que retirou das propostas dos social-democratas, que apresentaram o programa na sexta-feira, e pretendem "aumentar o investimento privado, nomeadamente estrangeiro, mas também público, bem como exportar mais".

"Muitos números, muitos números, muitos números. Ainda vou a meio de ver os números todos que o Dr. Rui Rio apresentou. Vi pouco de propostas para as pessoas, muito número, mas pouco da vida das pessoas e pouca preocupação com o país.

Já sobre o regresso às aulas, marcado para segunda-feira, António Costa garante que "está tudo preparado" e destaca o "bom ritmo da vacinação das crianças" e dos professores.

"Está tudo preparado nas escolas. Felizmente, a vacinação das crianças está a decorrer a bom ritmo e há uma enorme adesão dos professores. A afluência tem sido muito grande e nem sempre há senhas para todos, mas esse é o sinal da grande adesão, que é o mais importante", diz.

O primeiro-ministro lembra ainda que "nas duas primeiras semanas vai haver um programa de testagem" nas escolas, para garantir "que tudo decorre em segurança".