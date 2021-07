Programas operacionais do Portugal 2030 apresentados até ao fim do ano

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante o debate parlamentar sobre o estado da nação, na Assembleia da República © António Cotrim/Lusa

O calendário do Governo português em Bruxelas foi apresentado por António Costa no seu discurso no início do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República, quando se debruçou sobre os fundos europeus que chegarão a Portugal nos próximos anos.

"Apresentaremos à Comissão Europeia, em setembro, a proposta de Acordo de Parceria e, até ao final do ano, todos os programas operacionais de modo a arrancarmos logo no próximo ano com a execução dos 23,2 mil milhões de euros do Portugal 2030" salientou o líder do executivo.

António Costa apontou que, de forma global, em termos de volume de financiamento europeu, Portugal terá um total de 40 mil milhões de euros "ao serviço da transformação da sua economia e da sua sociedade".

"Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fomos os primeiros a apresentar e a ver aprovado o nosso Plano. Agora temos de ser os melhores a executar, com todo o rigor e a maior transparência", disse.

Por essa razão, segundo o primeiro-ministro, ao longo das últimas semanas, o Governo tem procedido "ao lançamento de concursos e protocolos, no domínio da mobilidade sustentável, da habitação acessível, da reforma da floresta, da eficiência energética, do investimento empresarial, das qualificações e, ainda esta manhã, para reforçar, alargar e lançar novas respostas sociais, em parceria com as Misericórdias, IPSS, mutualidades e cooperativas".

Esta manhã, no final de uma cerimónia no Palácio Marquês de Alegrete, António Costa já tinha anunciado que o Governo vai aprovar esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, à aprovação do macro programa do Portugal 2030.

A este passo, seguir-se-á a negociação deste quadro financeiro plurianual com a Comissão Europeia e a definição de objetivos por parte de cada um dos programas do Portugal 2030.