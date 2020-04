Proibidas todas as viagens e ajuntamentos com mais de cinco pessoas na Páscoa

O primeiro-ministro, António Costa © Lusa

Tal como tinha sido avançado durante a tarde, as deslocações de cidadãos vão ser limitadas durante o período da Páscoa, confirmou o primeiro-ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros.

António Costa anunciou que estão proibidas as deslocações para fora do concelho de residência habitual, exceto para trabalho, entre os dias 9 e 13 de abril. "A fiscalização desta norma será feita pelas forças de segurança. A violação desta norma constitui um crime de desobediência", avisou.



Durante o mesmo período estão proibidos os ajuntamentos com mais de cinco pessoas. Os aeroportos nacionais também serão encerrados, com exceção para voos de caráter humanitário, repatriamento e militares.

As novas regras do estado de emergência, que vai ser renovado por um período de 15 dias, preveem ainda que o transporte aéreo passa a ter limitação da sobrelotação para um terço, como já acontecia nos transportes públicos, indicou o chefe do Executivo.



Em relação à manutenção do emprego, António Costa revelou que poderão ser requisitados mais inspetores para reforçar a Autoridade das Condições para o Trabalho, para travar despedimentos ilegais.



"Os inspetores da ACT passarão a ter poderes para suspender qualquer despedimento cujos indícios de ilegalidade sejam manifestos, evitando-se assim o abuso do atual estado de emergência por parte de entidades patronais", declarou o líder do executivo.

A Assembleia da República aprovou esta manhã o decreto com os votos da favor do PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

O primeiro-ministro considerou "absolutamente imprescindível" a renovação do estado de emergência para combater a pandemia da Covid-19, advertindo que o contrário seria dar "um sinal errado" quando existem riscos acrescidos.

O decreto do Presidente da República clarifica a restrição ao direito de resistência e abrange a área da educação, prevendo a imposição de aulas à distância.

Estende também a suspensão do direito à greve aos "serviços públicos essenciais", admite "limitações aos despedimentos" e "medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos".

O texto presidencial permite também que sejam tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos reclusos e de quem exerce funções nas prisões, tendo o chefe de Estado salientado que, em relação ao anterior decreto, fez um aditamento respeitante "à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de liberdade, especialmente vulneráveis à doença covid-19 de harmonia com a exortação contida na mensagem da alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 25 de março".

O decreto renova o estado de emergência por novo período de 15 dias, a vigora até às 23:59 do dia 17 de abril.