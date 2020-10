Projeção: PS tem maioria absoluta em risco. Chega deverá eleger pelo menos um deputado

© António Araújo/Lusa

Por TSF 25 Outubro, 2020 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PS venceu as eleições ao Governo Regional dos Açores deste domingo, avança a RTP. As projeções da Católica para a televisão pública portuguesa dão uma percentagem de votação de de 37% a 41%, valores que permitem eleger 26 a 30 lugares no parlamento.

O PSD reúne 32% a 36% dos votos, que podem valer 19 a 22 lugares, seguido do CDS com 3% a 6%, uma eleição de um a três lugares. O Chega reúne os mesmos valores.

Segue-se o Bloco de Esquerda, com 2% a 5% e a eleição de um a dois lugares. O PAN reúne 2% a 3% dos votos, que lhe valerá um lugar.

A CDU pode eleger zero a dois lugares, a IL elege até um e o PPM deverá também eleger um deputado. Todos estes três partidos reúnem 1% a 2% das intenções de voto.

O PS está à frente do Governo Regional dos Açores há 24 anos. Vasco Cordeiro é o presidente e líder do PS/Açores, tendo sucedido a Carlos César, que esteve 16 anos no poder.

Nas últimas eleições legislativas regionais nos Açores, o PS venceu com maioria absoluta ao conquistar 46,4% dos votos. Com este resultado, os socialistas elegeram 30 deputados.

Em 2016 o PSD ficou em segundo lugar, com 30,89% dos votos e 19 deputados. Seguiu-se o CDS com 7,1% e quatro deputados, o Bloco de Esquerda com 3,6% e dois mandatos e, por fim, um deputado representante da coligação PCP/PEV e outro do PPM.