Projeções dão vitória à 1.ª volta a Marcelo. Ana Gomes em segundo, Ventura falha objetivo

As projeções dos três maiores canais da televisão portuguesa dão a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa à primeira volta, que é assim reeleito. O Presidente da República soma 55,5% a 62%, valores mínimo e máximo entre as várias projeções.

Ana Gomes surge no segundo lugar, com 12,2% a 17,1% e fica à frente de André Ventura, que soma 9% a 14,1% dos votos.

As dúvidas surgem do quarto lugar para baixo: Marisa Matias, João Ferreira e Tiago Mayan Gonçalves lutam pelo quarto lugar. Já certo parece estar o último lugar de Vitorino Silva.

Católica/RTP coloca Marisa Matias no quarto lugar

A projeção da Católica para a RTP dá a reeleição à primeira volta a Marcelo Rebelo de Sousa, que vence as presidenciais com 57% a 62% dos votos.

Em segundo lugar surge Ana Gomes, com 13% a 16%, seguida de André Ventura, com 9% a 12%.

Marisa Matias surge no quarto lugar, com um intervalo de votação que se situa entre os 3,5% e os 5,5%, exatamente os mesmos valores que são atribuídos a João Ferreira.

Tiago Mayan Gonçalves, com 3% a 5% e Vitorino Silva, com 2% a 4%, fecham a tabela.

ISCTE/SIC dá quarto lugar a João Ferreira

A projeção do ISCTE para a SIC revela a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que consegue 55,5% a 60,5% dos votos.

Ana Gomes surge no segundo lugar, com 13,1 a 17,1% da votação, seguida por André Ventura, com 10,1% a 14,1%.

João Ferreira surge no quarto lugar, com um intervalo de votação entre os 3,3% e os 6,3%.

Seguem-se Marisa Matias, com 2,4% a 5,4%, e Tiago Mayan Gonçalves, com 2,3% a 5,3%.

O último é Vitorino Silva, com 1,3% a 3,3%.

Pitagórica/TVI aponta para Mayan em quarto

A projeção da Pitagórica à TVI dá a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, que é assim reeleito à primeira volta com 56,4% a 60,4% dos votos.

Ana Gomes conquista o segundo lugar, com 12,2% a 16,2% dos votos, à frente de André Ventura, que soma 9,9% a 13,9% da votação.

Tiago Mayan Gonçalves surge no quarto lugar, com 2,3% a 6,3%, pouco à frente de Marisa Matias, que consegue 2,2 a 6,2% dos votos.

João Ferreira fica no sexto lugar, com 2,1% a 6,1% e Vitorino Silva fecha os resultados, com 0,9% a 4,9%.

INTERCAMPUS/CMTV aponta Marisa Matias no quarto lugar

A projeção da INTERCAMPUS para a CMTV dá a reeleição à primeira volta a Marcelo Rebelo de Sousa, com um intervalo de votações entre os 55,8% e os 60,6%.

No segundo lugar surge Ana Gomes, com 12,7% a 16,3%, à frente dos 10,1% a 13,7% de André Ventura.

No quarto lugar surge Marisa Matias, com 3,1% a 5,5% dos votos dos portugueses.

Tiago Mayan Gonçalves é quem se segue, com 3,0 a 5,4% e João Ferreira conta com 2,9% a 5,3%.

No último lugar surge Vitorino Silva, com 1,6% a 4,0% dos votos.