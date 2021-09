© Leonel de Castro/Global Imagem

As projeções da RTP, SIC e TVI dão a vitória a Rui Moreira no Porto, que é assim reeleito para liderar a câmara da Invicta, embora perca a maioria absoluta.

Segundo a TVI, Rui Moreira vence com 39,2% a 45,2% dos votos, enquanto Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, acaba a corrida autárquica no segundo lugar, com 13,7% a 19,7%.

A RTP também avança com uma vitória para Rui Moreira, com entre 39% e 44% da votação e atribui 16% a 19% da votação a Tiago Barbosa Ribeiro.

A SIC aponta a reeleição do autarca com 39,2% a 44,2% e atribui 16,5% a 20,5% à candidatura do PS.

PSD, CDU e BE devem fechar o executivo municipal, sendo que não é certo, de acordo com todas as projeções, que os bloquistas consigam eleger um vereador.

Coimbra muda de mãos

Em Coimbra, a RTP avança a vitória de José Manuel Silva, pela coligação PPD/PSD.CDS-PP.NC.PPM.A.RIR.VP, com 42% a 47% da votação, destronando assim Manuel Machado, do PS, que consegue um segundo lugar com 27% a 31% da votação. O movimento Cidadãos por Coimbra, liderado por Jorge Gouveia Monteiro, deve fechar o executivo municipal, com um único vereador.

Santana Lopes volta a liderar Figueira da Foz

Na Figueira da Foz, a RTP avança o regresso de Santana Lopes ao comando dos destinos do concelho, com 41% a 46% da votação. O PS surge no segundo lugar, com 33% a 37% e não é certo que o PSD, com 8% a 11% dos votos, consiga integrar o executivo.

Ouça o comentário do diretor da TSF, Domingos de Andrade, sobre os primeiros dados da noite eleitoral