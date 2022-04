Proposta do Orçamento do Estado vai ser entregue no parlamento esta quarta-feira

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Lusa 11 Abril, 2022 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2022 vai ser entregue na Assembleia da República na quarta-feira, informou esta segunda-feira fonte do Ministério das Finanças.

O esclarecimento do Governo surgiu depois de o líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, ter afirmado no parlamento que o documento seria aprovado pelo Governo na quarta-feira e entregue no parlamento apenas no dia seguinte.

O PSD foi o primeiro partido a reunir-se com o Governo para conhecer as linhas gerais da sua proposta de Orçamento do Estado para 2022.

Nestas reuniões, na Assembleia da República, que decorrem ao abrigo do Estatuto do Direito de Oposição, pela parte do executivo estarão presentes a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, bem como a equipa do Ministério das Finanças liderada por Fernando Medina.