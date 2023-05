Proprietários a vender casas? "Significa que vão haver mais disponíveis para pessoas habitarem"

O primeiro-ministro, António Costa © Filipe Amorim/Lusa

A Associação Lisbonense de Proprietários afirmou, esta sexta-feira, que as medidas do programa Mais Habitação do Governo, anunciadas em fevereiro, afetaram a confiança dos senhorios e que um em cada cinco proprietários já vendeu a casa após as medidas. Algo que o primeiro-ministro, António Costa, desvaloriza e lembra que o principal objetivo é aumentar o número de casas disponíveis para as pessoas poderem habitar.

"Isso significa que vão haver mais casas disponíveis para as pessoas poderem habitar. Na próxima semana na Assembleia da República teremos o debate da proposta de lei que cria um conjunto de incentivos fiscais muito importante para quem seja proprietário e queira colocar as casas no mercado com contratos mais estáveis e com rendas de arrendamento acessível. Ninguém discute a urgência de haver cada vez mais famílias a terem possibilidade de acederem à habitação", argumentou Costa em Benfica, onde esteve esta tarde no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

O Governo aprovou e apresentou no final de março a versão final do pacote de medidas para a habitação, em que se incluem o fim do alojamento local em territórios de alta densidade, os critérios para o arrendamento forçado por parte das câmaras municipais ou do Estado e a descida dos impostos sobre o arrendamento.