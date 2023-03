Protesto durante conferência de imprensa: Costa diz que contestação social "numa democracia madura é normal"

O primeiro-ministro, António Costa © Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Confrontado pela TSF com os proprietários de Alojamento Local que se fizeram ouvir durante toda a conferência de imprensa esta quinta-feira, bem como com a manifestação de sábado, António Costa afirmou que "é normal" que exista contestação social em relação a um tema tão sensível e quando se vive "há 50 anos em democracia". Assinalou também que ainda está por se ver se a manifestação do próximo sábado será ou não "grande".

"Do meu ponto de vista, o direito à habitação é absolutamente fundamental para qualquer família e a minha prioridade é assegurar o direito. Não o podemos assegurar a qualquer preço", indica também, "até porque o direito à propriedade também é um direito".

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, as medidas que o Governo já tinha apresentado a 16 de fevereiro para apoiar a habitação. O pacote Mais Habitação esteve em consulta pública e foi agora aprovado.