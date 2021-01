Protesto junto a assembleia de voto em Bencatel por corte de estrada

Um casal manifestou o seu descontentamento através de papéis colados nas costas, com fita-cola © Nuno Veiga/Lusa

Cerca de 200 pessoas concentraram-se este domingo junto à assembleia de voto para as eleições presidenciais da freguesia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa (Évora), em protesto contra o corte definitivo de uma estrada nacional.

O protestou arrancou antes das 14h00, junto do pavilhão da Junta de Freguesia de Bencatel, onde se encontravam as duas secções de voto, com a concentração das pessoas ao longo da rua e sob o olhar atento da GNR, constatou a agência Lusa, no local.

Inicialmente, os manifestantes permaneceram em silêncio, mas, com o tempo, começaram a soar as buzinas dos carros e, depois, entoaram palavras de ordem, como "queremos uma estrada" e "queremos soluções", e cantaram o hino.

Na varanda de uma casa situada nas proximidades, uma mulher exibiu um cartaz com a frase "não há estrada, não há votos".

No meio da multidão, também um casal manifestou o seu descontentamento através de papéis colados nas costas, com fita-cola. No de um deles, podia ler-se "sem estrada", enquanto o papel do outro complementava: "não votamos".

Posteriormente, os manifestantes, uns a pé e outros de carro, rumaram até ao troço da Estrada Nacional 254 (EN) 254 que foi cortado ao trânsito definitivamente, na sexta-feira, pela Infraestruturas de Portugal (IP).

O troço da EN254, a pouco mais de um quilómetro da localidade, fazia a ligação direta a Vila Viçosa, sede de concelho.

Um dos manifestantes disse à agência Lusa que alguns automobilistas, perante o corte da estrada, estão a utilizar um caminho de terra batida paralelo à EN254, que foi criado num terreno privado.

O corte da estrada junto a Bencatel foi anunciado, na quarta-feira, em declarações à Lusa, por fonte oficial da IP, que alegou questões de segurança, devido à proximidade de uma pedreira.

A decisão está relacionada com a proximidade daquela estrada da pedreira "Monte d'el Rei", que tem cerca de "134 metros de profundidade" e que se encontra a cerca de 30 metros da via, quando devia estar "a mais de 400 metros", indicou então a mesma fonte.

A IP, que disse estar, juntamente com a câmara, a tentar "encontrar uma solução" alternativa para a circulação entre Vila Viçosa e Bencatel, indicou que a alternativa de circulação para veículos ligeiros deve ser a EN255.

Já a EN381, entre a EN4 e a vila de Redondo, é indicada pela IP como percurso alternativo dos pesados, durante as próximas duas semanas, enquanto não for feita uma intervenção na EN255.