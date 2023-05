PS acusa Cavaco de "servir de muleta" a Luís Montenegro para ataque aos socialistas

O presidente do Partido Social Democrata (PSD), Luís Montenegro, ladeado pelo antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva © António Pedro Santos/Lusa

O PS acusa Cavaco Silva de "servir de muleta" ao atual líder do PSD e considera que o discurso do antigo Presidente da República sobre o Governo foi de "raiva e de ódio".

Falando à margem do IX Congresso do PAN, que decorreu, este sábado, em Matosinhos, no distrito do Porto, o deputado socialista na Assembleia da República e também membro do secretariado nacional do PS João Azevedo defendeu que o partido "resiste e é um partido coeso".

Aníbal Cavaco Silva proferiu, este sábado, um discurso bastante crítico da governação socialista, acusando o primeiro-ministro, António Costa, de perder a sua autoridade e classificou a atuação do Governo como "desastrosa".

"Cavaco Silva já não aparecia a falar neste enquadramento há muitos anos. Portanto, aquilo que o PS entende é que o professor Cavaco Silva veio servir de muleta para que o Dr. Luís Montenegro conseguisse catapultar-se para um posicionamento político-partidário que lhe desse alguma vantagem junto da sociedade portuguesa, que não está a acontecer", afirmou João Fazenda.

Segundo o deputado, o discurso de Cavaco Silva, no 3.º Encontro Nacional de Autarcas Social-democratas, que decorreu em Lisboa, é uma "discurso de raiva e de ódio".

"Não se percebe bem o porquê deste ataque tão violento que aconteceu ao PS, acaba por ser uma muleta do atual líder do PSD e representa claramente a preocupação do PSD que tem hoje um líder que não se consegue afirmar junto da sociedade portuguesa", salientou.

O PS, disse, vai "continuar a defender os portugueses e as portuguesas com medidas concretas" e que o partido quer é "governar, o PS quer governar bem para que as portuguesas os portugueses possam ter respostas concretas".

Questionado sobre se o partido estava fragilizado, o deputado defendeu que não: "O PS resiste e não está violentado. O PS é um partido que está coeso, que está preparado para ajudar a governar este país", afirmou.

Para João Azevedo, as "polémicas em torno de algumas situações" não estão a ter o efeito que a oposição pretende.

"É uma polémica que junto das pessoas, em alguns casos pode funcionar, mas aquilo que é importante é referir que as pessoas estão preocupadas com os seus problemas de vida, com o seu dia-a-dia e o Governo tem que governar para contribuir que essa vida seja melhor e mais feliz", finalizou.