PS acusa deputado do PSD de ter atacado a honra de Seguro Sanchez

O socialista Eurico Brilhante Dias

O PS acusou esta quarta-feira o deputado do PSD Paulo Moniz de ter atacado a honra e o caráter do presidente da comissão de inquérito à TAP, o socialista Jorge Seguro Sanches, degradando o debate político democrático.

Esta posição foi transmitida pelo líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, em conferência de imprensa, no parlamento, que se recusou a confirmar se Jorge Seguro Sanches já formalizou o seu pedido de demissão das funções de presidente da comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.

Eurico Brilhante Dias sustentou que Jorge Seguro Sanches, no plano pessoal, foi alvo de "um condenável ataque de caráter", por parte do deputado social-democrata Paulo Moniz, que foi "para além da boa educação" ao acusar o presidente da comissão de inquérito de falta de seriedade.

Nesse sentido, segundo o líder parlamentar do PS, o ex-secretário de Estado socialista estará agora, individualmente, a fazer uma reflexão sobre as condições que tem para o desempenho daquelas funções.

Interrogado por várias vezes se Jorge Seguro Sanches vai demitir-se do lugar de presidente da comissão de inquérito sobre a gestão da TAP, o líder do Grupo Parlamentar do PS respondeu que a questão da continuidade faz parte da "relação entre" Jorge Seguro Sánchez e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.